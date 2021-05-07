Одесса второй раз за день встала в "мертвой" пробке: виновник отделался штрафом (видео)

Одесса второй раз за день встала в пробках, выезд из поселка Котовского оказался практически заблокирован.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

"Утренний треш продолжается. Пробка длинною в вечность и сейчас в сторону Поскота", - говорится в сообщении канала Одесса INFO.

Причиной пробки оказалось то, что на перекрестке проспекта Добровольского, Южной и Николаевской дорог дорожники сняли асфальт у трамвайных рельс и так и оставили.

Дело дошло до полиции. Уже известно о том, что ответственного за проведение работ оштрафовали и постановили немедленно восстановить покрытие.

Тем временем, в мэрии обещают, что, если позволит погода, снятые участки асфальта будут восстановлены сегодня ночью.

Как сообщалось ранее, в Одессе проезд к Куяльницкому лиману засыпали сотнями гвоздей.