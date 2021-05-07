Ловушка для авто: на одних и тех же ступеньках в Киеве застряли уже две машины за месяц (фото, видео)

В Киеве на улице Евгения Харченко, что в Бортничах, в одну и ту же "ловушку" за месяц попал второй автомобиль.

Об этом сообщает телеграм-канал "dtp.kiev.ua".

"Водила решил немного сократить путь дворами, в результате застрял в арке и повис на ступеньках", - говорится в сообщении.

Момент происшествия попал на камеры наблюдения. Соответствующими кадрами поделились в канале "Київ Оперативний".

Там также отметили, что в происшествии никто не пострадал.

О необходимости быть повнимательней за рулем высказались и пользователи сети.

Примечательно, что 17 апреля в том же переходе застрял еще один автомобиль. Совпадение или нет, но тоже Hyundai.

Как сообщалось ранее, в Киеве полицейские с погоней и стрельбой задерживали курьера на скутере.