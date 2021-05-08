Породистые собаки загрызли прохожего на Донбассе: как это произошло

В пятницу, 7 мая, в Мирнограде (Донецкая область) произошел вопиющий случай: собаки породы кане-корсо напали на двоих мужчин, в результате чего один погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Прибывшие на место ЧП правоохранители, выяснили, что собаки породы кане-корсо, принадлежат 54-летнему местному жителю.

Владелец животных пояснил, что собак использует для охраны дома. На ночь их оставляют во дворе дома с большим забором не привязанными. Как собаки оказались на улице, хозяин объяснить не может.

По данному факту следователи открыли уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 119 "Убийство по неосторожности" Уголовного кодекса Украины.

Сейчас собаки находятся в вольере дома под наблюдением ветеринара.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киевской области четыре домашние собаки насмерть загрызли мужчину.

Также в Остроге, что в Ровенской области, произошло ЧП: кот убил 4-месячного младенца.