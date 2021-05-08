Скачать
Суббота, 08.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
В Украине ожидается очередное увеличение пенсий и пенсионного возраста: что изменится (инфографика)
В Украине ожидается очередное увеличение пенсий и пенсионного возраста: что изменится (инфографика)
Меньше смертей и госпитализаций: статистика по коронавирусу в Украине на 8 мая
Меньше смертей и госпитализаций: статистика по коронавирусу в Украине на 8 мая
В Израиле вспыхнули столкновения между палестинцами и полицией: досталось и российским пропагандистам (видео)
В Израиле вспыхнули столкновения между палестинцами и полицией: досталось и российским пропагандистам (видео)
Породистые собаки загрызли прохожего на Донбассе: как это произошло
Породистые собаки загрызли прохожего на Донбассе: как это произошло

Породистые собаки загрызли прохожего на Донбассе: как это произошло

Породистые собаки загрызли прохожего на Донбассе: как это произошло
Обновлено 09:01 Сегодня Телеграф

В пятницу, 7 мая, в Мирнограде (Донецкая область) произошел вопиющий случай: собаки породы кане-корсо напали на двоих мужчин, в результате чего один погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Прибывшие на место ЧП правоохранители, выяснили, что собаки породы кане-корсо, принадлежат 54-летнему местному жителю.

Владелец животных пояснил, что собак использует для охраны дома. На ночь их оставляют во дворе дома с большим забором не привязанными. Как собаки оказались на улице, хозяин объяснить не может.

По данному факту следователи открыли уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 119 "Убийство по неосторожности" Уголовного кодекса Украины.

Сейчас собаки находятся в вольере дома под наблюдением ветеринара.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киевской области четыре домашние собаки насмерть загрызли мужчину.

Также в Остроге, что в Ровенской области, произошло ЧП: кот убил 4-месячного младенца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,372

Все по теме:

Донецкая область, Собаки, Смерти, Нападения, Мирноград, кане-корсо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пришло время для летального оружия: Кравчук дал прогноз по итогам встречи Зеленского с Блинкеном
02 Оскорбившая украинцев фанатка Басты из Киева объявила себя патриоткой: новое видео
03 Одесский тракторист прославился, "прошагав" на ковше по улицам, и получил штраф (видео)
04 "Ты навсегда останешься в моей памяти": Слава Каминская рассказала о горе в ее семье
05 В Израиле вспыхнули столкновения между палестинцами и полицией: досталось и российским пропагандистам (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
И все равно поверят: сеть насмешил ляп пропагандистов Путина с сюжетом про 2 мая в Одессе
И все равно поверят: сеть насмешил ляп пропагандистов Путина с сюжетом про 2 мая в Одессе
8 и 9 мая в Украине: что отмечают в эти дни и в чем разница (инфографика)
8 и 9 мая в Украине: что отмечают в эти дни и в чем разница (инфографика)
Никто не заставит: российский ветеран удивил заявлением о войне против Украины
Никто не заставит: российский ветеран удивил заявлением о войне против Украины
Какой праздник 8 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 8 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь