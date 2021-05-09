"Это же Стейтем": в сети смеются над поездкой собаки на мотоцикле в Одессе (видео)

В субботу, 8 мая, в Одессе, на улице Тираспольской заметили необычного пассажира байка.

Видео оригинальной поездки опубликовали в Telegram-канале "Х**вая Одесса".

На кадрах видно, что впереди мотоциклиста, который сидит за рулем байка, сидит пес породы спаниель. Его глаза закрывают очки. А уши из-за скорости развиваются на ветру. Видно, то собаке очень нравится такое развлечение. Когда водитель заметил, что его и его "пассажира" снимают на видео, то взял лапу пса и помахал ею.

В сети неоднозначно отнеслись к такому время препровождению в компании с домашним животным.

"Почему без шлемов!?", "И без маски", "Супер", "Это же Стейтем", "Кокер доволен", "Риск. Мопеды постоянно падают. А тут еще и с собакой", "Без шлема, с собакой, в дождь... Выглядит конечно собака круто и смешно, но это пока не будут отшкрябывать от асфальта обоих", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Одессе пенсионер спас от верной смерти кота, который каким-то странным образом оказался на карнизе балкона и в любую минуту мог "нырнуть" вниз.