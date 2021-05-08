Военные показали фото новых трофеев, добытых на Донбассе за последнее время

С начала мая украинские военные ликвидировали два беспилотника боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Так, первый такой случай произошел в понедельник, 3 мая, на Светлодарском направлении, недалеко от поселка Новолуганское.



"Сбитый беспилотник был переоборудован для сброса боеприпасов и осуществления дистанционного минирования", - пишут украинские военные.



Этот беспилотник содержал компоненты, произведенные на предприятиях военного назначения России.



А через трое суток, в четверг, 6 мая, на Мариупольском направлении, вблизи поселка Гранитное, беспилотник противника вел воздушную разведку. ВСУ подавили его средствами РЭБ и сбит огнем из стрелкового оружия.



Как оказалось, этот БПЛА типа "Тахион", изготавливается ООО "Ижмаш - Беспилотные системы" РФ. Как указывают военные, он находится на вооружении сухопутных войск государства-агрессора.

Как сообщал "Телеграф", украинские хакеры кибер-альянса анонимных групп FalconsFlame и Trinity в рамках операции OpMay9, раскрыли личность российского контрактника, воевавшего на Донбассе против украинских военных на стороне боевиков группировок ДНР и ЛНР.