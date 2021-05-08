Ударил ребенка камнем по голове: днепровские полицейские показали жестокого грабителя

В Днепре задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на частное домовладение и избивавшего 13-летнего мальчика ради наживы.

Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 8 мая.

Согласно информации, в пятницу около полудня на спецлинию "102" поступило сообщение от неравнодушного гражданина о том, что на улице Ближней подозрительный мужчина заглядывает в припаркованные автомобили. Патрульные направились по указанному адресу и, обследовав территорию, обнаружили возле стоянки авто гражданина, похожего по приметам.

"Полицейские связались с заявительницей, и та подтвердила, что именно этот мужчина заглядывал в чужие авто, но наблюдательная гражданка отметила, что у мужчины был в руках белый пакет", - говорится в сообщении.

Патрульные осмотрели территорию, и нашли за гаражами указанный пакет, а в нем рюкзак. Полицейские заметили на нем и на штанах мужчины бурые пятна, похожие на следы крови.

Также согласно ориентированию указанный мужчина был похож по описанию на злоумышленника, который 6 мая совершил разбойное нападение на несовершеннолетнего мальчика, который находился сам дома в доме на улице Макеевской.

"Преступник ударил его камнем по голове, забрал два мобильных телефона и три ноутбука", - говорится в сообщении.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Следователи связались с пострадавшими, которые подтвердили, что именно этот гражданин совершил разбойное нападение.

Мужчину задержали, следователи вручили ему подозрение о совершении преступления по ст.187 (разбой) УК. Санкция инкриминируемой ему статьи УК предусматривает лишение свободы от 4 до 8 лет.

Как сообщалось, в Днепре 6 мая утром грабитель ворвался в частный дом и жестоко избил 13-летнего сына хозяев, пытаясь выбить из ребенка информацию о том, где родители прячут ценности. У ребенка сломан нос, сотрясение мозга и многочисленные травмы.