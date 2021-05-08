Грабитель пытал подростка до потери сознания: подробности жуткого происшествия в Днепре (видео)

В Днепре в четверг, 6 мая, грабитель ворвался в частный дом и жестоко избил 13-летнего сына хозяев, пытаясь выбить из ребенка информацию о том, где родители прячут ценности.

Об этом говорится в сюжете ТСН в пятницу.

Ограбление произошло в частном доме на окраине Днепра. Около 9:00 неизвестный мужчина разбил окно и проник в дом. Очевидно, грабитель думал, что дома никого нет, но там оказался 13-летний мальчик.

В это время ребенок еще спал и проснулся от звуков разбитого стекла. А потом увидел незнакомца на вид лет 45. Тот набросился на него, требуя показать, где спрятаны ценности.

"Парень не знал, что ему ответить. Поэтому грабитель начал информацию выбивать. Наносил удары руками и ногами, пока школьник не потерял сознание. В это время вернулась мама. Она всего на полчаса выходила в магазин", - говорится в сюжете.

Женщина бросилась за помощью к соседям, вместе с ними зашла во двор, но злоумышленник уже скрылся, перелезши через забор. Находящегося без сознания сына женщина нашла в луже крови.

Мальчика забрала "скорая". У него сломан нос, сотрясение мозга и многочисленные травмы.

"Грабителя ищет полиция - он похитил из дома 4 ноутбука и 2 телефона", - говорится в сюжете.

Полицейские предпринимают все необходимые меры для установления и задержания лица, причастного к указанному преступлению. Санкция инкриминируемой ему статьи УК предусматривает лишение свободы от 4 до 8 лет.

Как сообщалось, 29 апреля в Днепре на станции метро "Покровская" пассажир подземки избил женщину-контролера.