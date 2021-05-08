Сотрудница киевского метрополитена и пассажирка устроили эпичную драку: видео бурно обсуждают в сети

В субботу, 8 мая, в День памяти и примирения, в киевском метро произошла потасовка между сотрудницей метрополитена и женщиной-пассажиркой.

Видео конфликта публикуют в Telegram-канале "Киев оперативный".

"По сути, ничего такого - покричали друг на друга, поматюкались", - пишут авторы ролика.

И действительно, судя по кадрам, обычная словесная перебранка, правда, до определенного момента. Когда на ролике к женщинам присоединяется "подкреплени", причем с двух сторон.

Они-то и добавили на кадрах жару – подрались между собой.

"Боевые олени", "Сєльска драка... бити, кастєти в руках арматура, в зубах сігарєти", "Наши люди", "Вот и день примирения. Примирились на славу", "Маразм крепчал", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", в воскресенье, 2 мая, в поселке Песчанка (Винницкая область) произошла массовая драка, результате чего были ранены двое полицейских.