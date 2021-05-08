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В Одессе накрыли провокаторов, готовивших картинку для росСМИ

В Одессе накрыли провокаторов, готовивших картинку для росСМИ
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность сети интернет-агитаторов в Одессе, целью которых было распространение фейков для пропаганды сепаратизма.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как оказалось, пять жителей Одессы выполняли заказ кураторов на съемку, публикацию и распространение ложной информации о ситуации в Украине. Планировалось, что сюжеты будут освещаться, среди прочего, в российских СМИ.

СБУ

Таким образом злоумышленники хотели создать "нужную информационную картинку" накануне и во время майских праздников.
Через соцсети злоумышленники распространяли материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины, а также разжигали межнациональную рознь.

СБУ

Во время обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники СБУ обнаружили печатные издания, символику с пропагандой тоталитарного режима, а также другую запрещенную законодательством продукцию. По версии следствия, злоумышленники планировали распространять это во время массовых майских мероприятий.

Как сообщал "Телеграф", ранее СБУ в Кировоградской области накрыла подпольную схему производства и сбыта нефтепродуктов сомнительного качества: организаторы для большей прибыли разбавляли дизтопливо газовым конденсатом, что грозило масштабной техногенной катастрофой.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 354

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Одесса, СБУ, Агитаторы, РосСМИ, российские пропагандисты.
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