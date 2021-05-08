На Львовщине женщины набросились на полицейских, защищая пьяного водителя (видео)

В Яворове (Львовская область) полицейские остановили пьяного водителя, но при попытке его задержать на помощь мужчине пришла неожиданная "группа поддержки".

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что происшествие произошло 7 мая около 20:30. Патрульные заметили автомобиль "Volkswagen Golf", который двигался по встречной полосе. Приказ остановиться водитель проигнорировал и продолжил движение.

Когда автомобиль удалось остановить, правоохранители выяснили, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя неадекватно и сопротивлялся задержанию.

Кроме того из автомобиля вышли три женщины и набросились на патрульных. Одна из них толкнула полицейского, а другая несколько раз ударила правоохранителя ногой.

Всех их задержали и доставили в отделение.

На водителя составили два протокола за вождение в нетрезвом виде и игнорирование требования об остановке.

А вот женщине, напавшей на копа, сообщили о подозрении в совершении нападения на правоохранителя, теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве пассажирка метро подралась с сотрудницей метрополитена.