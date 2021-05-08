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На Львовщине женщины набросились на полицейских, защищая пьяного водителя (видео)

На Львовщине женщины набросились на полицейских, защищая пьяного водителя (видео)
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Яворове (Львовская область) полицейские остановили пьяного водителя, но при попытке его задержать на помощь мужчине пришла неожиданная "группа поддержки". 

Об этом сообщает пресс-служба полиции области. 

Отмечается, что происшествие произошло 7 мая около 20:30. Патрульные заметили автомобиль "Volkswagen Golf", который двигался по встречной полосе. Приказ остановиться водитель проигнорировал и продолжил движение. 

Когда автомобиль удалось остановить, правоохранители выяснили, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя неадекватно и сопротивлялся задержанию. 

Кроме того из автомобиля вышли три женщины и набросились на патрульных. Одна из них толкнула полицейского, а другая несколько раз ударила правоохранителя ногой. 

Всех их задержали и доставили в отделение. 

На водителя составили два протокола за вождение в нетрезвом виде и игнорирование требования об остановке. 

А вот женщине, напавшей на копа, сообщили о подозрении в совершении нападения на правоохранителя, теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.  

Напомним, в Киеве пассажирка метро подралась с сотрудницей метрополитена.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Львовская область, Драка, Нацполиция.
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