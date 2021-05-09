Политические вопросы и в толпе всего пара бабушек в масках: как празднуют 9 мая в Киеве (видео)

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Обновлено 10:33 Сегодня Телеграф Фото: telegram - pavlovskynews

В Киеве в парке Вечной Славы у могилы Неизвестного солдата во время панахиды по погибшим, большинство людей были без масок. После церемонии предстоятелю УПЦ задали вопрос о Донбассе.

Об этом 9 мая сообщили в Телеграм-канале украинского журналиста Андрея Павловского. Там также поделились видео с места событий.

Судя по кадрам видео, многие граждане пришли без масок, лишь небольшой процент пожилых людей надел маски.

В то же время, После панихиды к предстоятелю УПЦ митрополиту Онуфрию подошел представитель "Нацкорпуса" Алексей Бык и попросил ответить на вопрос, почему РФ и Украина до сих пор воюют. На этот вопрос митрополит отвечать не стал

Отмечается, что на данный момент проход к могиле свободный.

Видео с места проведения панахиды:

Напомним о том, что за сутки в стране коронавирус подтвердился у 5 372 человек. При этом в больницы попали 2 599 граждан.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,060

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Киев, Маски, День Победы.
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