Заболеваемость коронавирусом спала к 9 мая, но половина больных - тяжелые

В украинских центрах для тестирования за 24 часа зарегистрировали 5372 человек с COVID-19. При том, что в больницы попали 2,6 тыс. граждан.
Об этом говорится в отчете СНБО за 9 мая.
По данным МЗ в стране за прошедший день:
С начала первого заболевшего, пандемия в стране распространилась на 2,11 млн человек и убила 46,3 тысячи граждан, а побороть болезнь сумели только 1,75 млн пациентов.
С начала прошедшего дня на территории Украины больше всего заболели:
С начала компании по вакцинации в стране ее прошли 862 тыс. человек.
Напомним, как 8 мая в Нидерландах ученые научили распознавать коронавирус, используя для этого пчел.