Заболеваемость коронавирусом спала к 9 мая, но половина больных - тяжелые

В украинских центрах для тестирования за 24 часа зарегистрировали 5372 человек с COVID-19. При том, что в больницы попали 2,6 тыс. граждан.

Об этом говорится в отчете СНБО за 9 мая.

По данным МЗ в стране за прошедший день:

в больницы попали 2 599 человек,

умерли 193 пациента,

9 181 гражданин вылечился,

46 516 прошли ковид-тесты.

С начала первого заболевшего, пандемия в стране распространилась на 2,11 млн человек и убила 46,3 тысячи граждан, а побороть болезнь сумели только 1,75 млн пациентов.

С начала прошедшего дня на территории Украины больше всего заболели:

на Днепропетрощине 798 граждан,

401 человек в Донецкой обл.,

на Харьковщине 361 украинец подхватил заболевание,

в Одесской области 342 пациентов получили положительный тест на "корону",

на Львовщине 329 людей заразились.

С начала компании по вакцинации в стране ее прошли 862 тыс. человек.

Напомним, как 8 мая в Нидерландах ученые научили распознавать коронавирус, используя для этого пчел.