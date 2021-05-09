Заболеваемость коронавирусом спала к 9 мая, но половина больных - тяжелые

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08:29 Сегодня Телеграф

В украинских центрах для тестирования за 24 часа зарегистрировали 5372 человек с COVID-19. При том, что в больницы попали 2,6 тыс. граждан.

Об этом говорится в отчете СНБО за 9 мая.

По данным МЗ в стране за прошедший день:

  • в больницы попали 2 599 человек,
  • умерли 193 пациента,
  • 9 181 гражданин вылечился,
  • 46 516 прошли ковид-тесты.

С начала первого заболевшего, пандемия в стране распространилась на 2,11 млн человек и убила 46,3 тысячи граждан, а побороть болезнь сумели только 1,75 млн пациентов.

Глава украинской группы инфекционного контроля указал на манипуляции со статистикой коронавируса 

С начала прошедшего дня на территории Украины больше всего заболели:

  • на Днепропетрощине 798 граждан,
  • 401 человек в Донецкой обл.,
  • на Харьковщине 361 украинец подхватил заболевание,
  • в Одесской области 342 пациентов получили положительный тест на "корону",
  • на Львовщине 329 людей заразились.

С начала компании по вакцинации в стране ее прошли 862 тыс. человек. 

Напомним, как 8 мая в Нидерландах ученые научили распознавать коронавирус, используя для этого пчел.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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