Украинские моряки с военным оркестром трогательно поздравили 100-летнего ветерана в Одессе (фото и видео)

В Одессе командование ВМС ВСУ поздравило ветерана Второй мировой войны Ивана Кулибабу.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС в Фейсбук.

"9 мая на честь очередной годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне представители командования ВМС ВС Украины во главе с командующим национального флота контр-адмиралом Алексеем Неижпапою поздравили ветерана войны и морской пехоты полковника в отставке Ивана Трофимовича Кулибабу", - говорится в сообщении.

Руководство флота вместе с волонтерами и всеми желающими пожелали ветерану крепкого здоровья в его 100 лет.

Записью мероприятий поделился телеграм-канал "Одесса Инфо".

Как сообщалось ранее, в Одессе в напряженной атмосфере прошла акция "Бессмертного полка", во время которой участники устроили потасовки с полицейскими.