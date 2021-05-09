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Украинские моряки с военным оркестром трогательно поздравили 100-летнего ветерана в Одессе (фото и видео)

Украинские моряки с военным оркестром трогательно поздравили 100-летнего ветерана в Одессе (фото и видео)
Обновлено 16:45 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Одессе командование ВМС ВСУ поздравило ветерана Второй мировой войны Ивана Кулибабу. 

Об этом сообщает пресс-служба ВМС в Фейсбук. 

"9 мая на честь очередной годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне представители командования ВМС ВС Украины во главе с командующим национального флота контр-адмиралом Алексеем Неижпапою поздравили ветерана войны и морской пехоты полковника в отставке Ивана Трофимовича Кулибабу", - говорится в сообщении. 

Руководство флота вместе с волонтерами и всеми желающими пожелали ветерану крепкого здоровья в его 100 лет.

Записью мероприятий поделился телеграм-канал "Одесса Инфо". 

Как сообщалось ранее, в Одессе в напряженной атмосфере прошла акция "Бессмертного полка", во время которой участники устроили потасовки с полицейскими. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Одесса, ВМС ВСУ, ВСУ.
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