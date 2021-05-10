Дендропарк в Кропивницком "перешел на рубли": сеть обсуждает инцидент

В Кропивницком в городском дендрологическом парке 9 мая кассовые аппараты на аттракционах выдавали чеки оплаты в российских рублях.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Facebook Александр Ратушняк.

"Интересно, это в честь Дня победы в кропивницком дендропарке все аттракционы перешли на РУБЛИ?! Такой вот мне выдали сегодня чек! Мало того, что речь обслуживания в кассе русская, чек на русском и еще и денежная единица указана тоже вражеская!", - возмущается Ратушняк.

Вместе с тем, пользователи сети в комментариях отмечают, что такая ситуация в дендропарке уже много лет и никто ничего не меняет.

Как сообщалось, в начале мая языковой омбудсмен обратил внимание, что гимн города Одессы нарушает нормы украинского законодательства, поскольку написан и исполняется на русском языке, однако одесские власти заявили, что ничего менять не собираются.