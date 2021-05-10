Скачать
Понедельник, 10.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Иначе Украину не защитить: эксперт назвал лучший инструмент сдерживания России
Иначе Украину не защитить: эксперт назвал лучший инструмент сдерживания России
Кит заплыл в Темзу и застрял: видео и фото спасательной операции в Лондоне
Кит заплыл в Темзу и застрял: видео и фото спасательной операции в Лондоне
Воевавший против ВСУ на Донбассе наемник Лусварги снова загремел за решетку
Воевавший против ВСУ на Донбассе наемник Лусварги снова загремел за решетку
Перехват российских ракет в Аравийском море: выяснились важные подробности
Перехват российских ракет в Аравийском море: выяснились важные подробности

Дендропарк в Кропивницком "перешел на рубли": сеть обсуждает инцидент

Дендропарк в Кропивницком "перешел на рубли": сеть обсуждает инцидент
Обновлено 11:43 Сегодня Телеграф Укринформ

В Кропивницком в городском дендрологическом парке 9 мая кассовые аппараты на аттракционах выдавали чеки оплаты в российских рублях.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Facebook Александр Ратушняк.

Кропивницкий_1

"Интересно, это в честь Дня победы в кропивницком дендропарке все аттракционы перешли на РУБЛИ?! Такой вот мне выдали сегодня чек! Мало того, что речь обслуживания в кассе русская, чек на русском и еще и денежная единица указана тоже вражеская!", - возмущается Ратушняк.

Вместе с тем, пользователи сети в комментариях отмечают, что такая ситуация в дендропарке уже много лет и никто ничего не меняет.

Кропивницкий_комменты_1Кропивницкий_комменты_2

Как сообщалось, в начале мая языковой омбудсмен обратил внимание, что гимн города Одессы нарушает нормы украинского законодательства, поскольку написан и исполняется на русском языке, однако одесские власти заявили, что ничего менять не собираются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 243

Все по теме:

Обслуживание, Рубли, Аттракционы, Дендропарк, Кропивницкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Расцарапанное лицо и оторванный "до мяса" ноготь: на украинку напали в самолете (фото)
02 Геополитическую "победу" Путина показали в двух фото
03 В Одессе на День Победы включили песню о желании "вернуться домой" в Россию (видео)
04 "Кого слушать, Алену Алену эту конченную?" Оскандалившаяся дочка судьи попала в мемы, защищая Басту (видео)
05 "Теперь мы знаем, от кого такие выразительные глаза": "Мисс Украина Вселенная" показала свою маму в молодости (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убегавший от копов водитель угробил сразу 5 авто в Одессе (видео)
Убегавший от копов водитель угробил сразу 5 авто в Одессе (видео)
Геополитическую &quot;победу&quot; Путина показали в двух фото
Геополитическую "победу" Путина показали в двух фото
Растолстевший Медведев позабавил сеть
Растолстевший Медведев позабавил сеть
Новолуние 11 мая: что можно делать и как подготовиться
Новолуние 11 мая: что можно делать и как подготовиться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь