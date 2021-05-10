Кто потерял? В Киеве возле метро заметили олененка (видео)

В Киеве возле станции метро "Бориспольская" заметили необычного "прохожего" – маленького олененка.

Соответствующее видео с заблудшим парнокопытным опубликовали в Telegram-канале "Киев оперативный".

На кадрах видно, как зверь подходит достаточно близко к людям. Видно, что животное ручное. По всей видимости, олененок живет в домашних условиях и привык к человеческому обществу.

"Никто не терял случайно?" – спрашивают в Telegram-канале.

"Это кто-то из водителей принял свою привычную форму", "Санта Клаус потерял", "Это ж мать его Бэмби", "Земля настолько очистилась после ковид что вернулись дикие животные", "Бэмби за сижками послали", "Нельзя на дорогу. Верная смерть", - комментируют кадры в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее на Южном мосту в Киеве произошло авария. Водитель микроавтобуса Mercedes сбил лося.