Удар с воздуха: Притула показал видео уничтожения позиции боевиков на Донбассе

Кадры уничтожения позиции оккупантов на Донбассе попали в сеть.

Их обнародовал телеведущий и общественный деятель Сергей Притула в Фейсбук.

"Мог бы сейчас сидеть где-то у себя под Костромой и праздновать День Победы. Но нет, решил подразнить украинский голой ср@кой! Ну, успеха на собеседовании с Апостолом, чувак", - написал он.

Он добавил, что координация ведения огня была сделана с помощью беспилотника, купленного за средства небезразличных граждан, которые пожертвовали деньги на помощь ВСУ.

"Могу гарантировать, что слышу от наших защитников: ни одна потеря на фронте не проходит без кратной мести", - добавил он.

Как сообщалось ранее, бразилец Рафаэль Лусварги, который ранее воевал на стороне боевиков т.н. "ДНР", вновь угодил за решетку. На сей раз у себя на родине. Он погорел на хранении боеприпасов и наркотиков.