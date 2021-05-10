Прихожане устроили потасовку у входа в церковь в Ровенской области: что произошло (видео)

В Ровенской области прихожане Православной церкви Украины и Украинской православной церкви Московского патриархата (Русской православной церкви в Украине) не поделили храм.
Как пишет Suspilne, община приняла решение о том, что церковь в селе Заболотье перейдет под крыло ПЦУ в августе 2019 года. Тогда из 223 присутствовавших на общих сборах прихожан это решение поддержали 216, после чего это было зафиксировано в новом статуте общины.
Впрочем, представители УПЦ МП с этим не согласились и обратились к суду.
10 мая между прихожанами случился конфликт.
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По версии ПЦУ, община вошла в здание церкви, поскольку имеет на то законное право и все документы.
В УПЦ МП же заверяют, что передача церкви произошла незаконно, поскольку решение было принято не общиной, а "группой активистов".
По сообщению мэра Вараша Александра Мензула, противостояние между прихожанами является "затяжным конфликтом" и в настоящее время стороны договорились, что здание будет опечатано полицией до тех пор, пока суд не вынесет окончательное решение.
Полиция открыла дела по статьям "хулиганство" и "самоуправство".
Как сообщалось ранее, в Одесской области, 6-летний мальчик отравился водкой на кладбище.