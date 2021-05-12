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Под Днепром нашли останки советского самолета, сбитого в 1943-м и его пилота (фото)

Под Днепром нашли останки советского самолета, сбитого в 1943-м и его пилота (фото)
02:28 Сегодня Телеграф Фото: Радио Свобода

В Днепропетровской области были обнаружены фрагменты истребителя Як-7 и останки пилота. 

Как пишет "Радио Свобода", об этом рассказал  руководитель общественной организации "Поиск - Днепр" Андрей Бижко. 

Работы проводились у села Илларионового, что в Синельниковском районе. 

По словам Бижка, в течение недели были найдены многочисленные фрагменты фюзеляжа самолета, куски двигателя и останки пилота. 

Местные жители рассказали, что в советские времена большие фрагменты были растащены на металлолом. Погибшего летчика оставили на месте, никто его не хоронил. 

"К нам пришла местная женщина, бабушка. Ее мама знала и рассказывала ей о том, что в эту балку в годы войны упал самолет. Ее мама также рассказывала: приехали, выдрали металл, двигатель, какие-то части, а летчика оставили ... Варежку и фрагмент амуниции прикопали на местном кладбище, установив небольшой крестик", - сказал Бижко. 

О причинах крушения самолета точно не известно, но все указывает на то, что он был сбит в 1943 году, во время боев за освобождение Днепропетровской области. 

Фрагменты самолета будут переданы в местный музей, а тело бойца захоронят в Илларионово. 

В Днепропетровской области нашли куски самолета

В Днепропетровской области нашли куски самолета

В Днепропетровской области нашли куски самолета

Как сообщалось ранее, в Одессе местный житель нашел на свалке пистолет-пулемет и влип в неприятную историю. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Днепропетровская область, Вторая мировая война.
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