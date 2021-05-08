Одессит нашел на свалке пистолет-пулемет и даже не представлял, что после этого начнется (фото)

В Одессе в районе Дачи Ковалевского один из местных жителей нашел на свалке металлический кейс и отнес его домой. Внутри него он обнаружил пистолет-пулемет PM-63 RAK, глушитель, патроны к нему и приключения на пятую точку.
Об этом пишет УСИ со ссылкой на источники в полиции.
Мужчина рассказал о своей находке соседям и спустя некоторое время к нему наведались неизвестные на сером Мерседесе, которые представились, как владельцы оружия и потребовали вернуть автомат.
Вместо этого он позвонил в полицию, после чего визитеры скрылись.
На место прибыли следователи, которые и изъяли оружие. Пока неизвестно для чего пистолет-пулемет был оставлен на свалке, как и то, был ли он использован.
"Владельцев оружия" разыскивают правоохранители.
Как сообщалось ранее, в Днепре грабитель ворвался в частный дом и избил 13-летнего мальчика до потери сознания.
Позже его злоумышленник был задержан, когда присматривался к чужим автомобилям неподалеку.