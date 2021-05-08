Скачать
Суббота, 08.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Путин может пойти на уступки Байдену ради "Северного потока-2": чего ждать Украине
Путин может пойти на уступки Байдену ради "Северного потока-2": чего ждать Украине
Гендиректор Concorde Capital Игорь Мазепа: "Украинцы имеют деньги и желание инвестировать, но у них нет рабочих инструментов"
Гендиректор Concorde Capital Игорь Мазепа: "Украинцы имеют деньги и желание инвестировать, но у них нет рабочих инструментов"
Итоги дня 8 мая: День памяти и примирения, в Украине выпал снег
Итоги дня 8 мая: День памяти и примирения, в Украине выпал снег
День Победы со слезами на глазах: Россия теряет союзников по лагерю
День Победы со слезами на глазах: Россия теряет союзников по лагерю

Одессит нашел на свалке пистолет-пулемет и даже не представлял, что после этого начнется (фото)

Одессит нашел на свалке пистолет-пулемет и даже не представлял, что после этого начнется (фото)
Обновлено 22:10 Сегодня Телеграф Фото: УСИ

В Одессе в районе Дачи Ковалевского один из местных жителей нашел на свалке металлический кейс и отнес его домой. Внутри него он обнаружил пистолет-пулемет PM-63 RAK, глушитель, патроны к нему и приключения на пятую точку. 

Об этом пишет УСИ со ссылкой на источники в полиции. 

Мужчина рассказал о своей находке соседям и спустя некоторое время к нему наведались неизвестные на сером Мерседесе, которые представились, как владельцы оружия и потребовали вернуть автомат. 

Вместо этого он позвонил в полицию, после чего визитеры скрылись. 

На место прибыли следователи, которые и изъяли оружие. Пока неизвестно для чего пистолет-пулемет был оставлен на свалке, как и то, был ли он использован. 

"Владельцев оружия" разыскивают правоохранители. 

Одессит нашел пистолет-пулемет на свалке

Одессит нашел пистолет-пулемет на свалке

Одессит нашел пистолет-пулемет на свалке

Как сообщалось ранее, в Днепре грабитель ворвался в частный дом и избил 13-летнего мальчика до потери сознания.

Позже его злоумышленник был задержан, когда присматривался к чужим автомобилям неподалеку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 389

Все по теме:

Одесса, Оружие, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Водка не в почете: стало известно, какой алкоголь чаще всего употребляют украинцы
02 "Ты навсегда останешься в моей памяти": Слава Каминская рассказала о горе в ее семье
03 Британский танк уничтожил российский Т-72: зрелищное видео
04 Оскорбившая украинцев фанатка Басты из Киева объявила себя патриоткой: новое видео
05 Пришло время для летального оружия: Кравчук дал прогноз по итогам встречи Зеленского с Блинкеном
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Байден ищет компромисс с Путиным, жертвой может стать Украина
Байден ищет компромисс с Путиным, жертвой может стать Украина
Не снижение заболеваемости, а проблемы со статистикой: врач высказался о пандемии коронавируса в Украине
Не снижение заболеваемости, а проблемы со статистикой: врач высказался о пандемии коронавируса в Украине
Из-за баннера ко Дню победы с солдатами СС житомирского депутата исключили из фракции ОПЗЖ
Из-за баннера ко Дню победы с солдатами СС житомирского депутата исключили из фракции ОПЗЖ
Скандал с Притулой и поездки в оккупированный Крым: что известно о Dj Nastia (фото)
Скандал с Притулой и поездки в оккупированный Крым: что известно о Dj Nastia (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь