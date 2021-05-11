В оккупированном Крыму российские силовики застрелили иностранца (фото)

Сотрудники российской ФСБ провели обыски, во время которых был убит выходец из Узбекистана Наби Рахимов.

Об этом сообщают "Ґрати".

Отмечается, что силовики пришли к его дому в селе Заветном, в котором находилась его жена и двое детей.

Сам Рахимов в это время находился в микрорайоне Дубки в Симферополе. Предполагается, что там он работал в недостроенном здании.

Соседи рассказали, что после прибытия силовиков слышали выстрелы и взрыв.

Активисты "Крымской солидарности" на месте обнаружили следы взрыва и кровь.

Адвокату погибшего сообщили, что Рахимов "сопротивлялся при задержании" и имел при себе гранату и оружие, поэтому его застрелили.

В прокуратуре АР Крым возбудили дело против представителей государства-оккупанта.

Как сообщалось ранее, в Москве возле Кремля задержали россиянина с флагом Украины.