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В оккупированном Крыму российские силовики застрелили иностранца (фото)

В оккупированном Крыму российские силовики застрелили иностранца (фото)
Обновлено 18:15 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

Сотрудники российской ФСБ провели обыски, во время которых был убит выходец из Узбекистана Наби Рахимов. 

Об этом сообщают "Ґрати". 

Отмечается, что силовики пришли к его дому в селе Заветном, в котором находилась его жена и двое детей. 

Сам Рахимов в это время находился в микрорайоне Дубки в Симферополе. Предполагается, что там он работал в недостроенном здании. 

Соседи рассказали, что после прибытия силовиков слышали выстрелы и взрыв. 

Активисты "Крымской солидарности" на месте обнаружили следы взрыва и кровь. 

Адвокату погибшего сообщили, что Рахимов "сопротивлялся при задержании" и имел при себе гранату и оружие, поэтому его застрелили. 

В прокуратуре АР Крым возбудили дело против представителей государства-оккупанта. 

Как сообщалось ранее, в Москве возле Кремля задержали россиянина с флагом Украины.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Крым.
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