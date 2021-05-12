В Харькове накрыли одну из наибольших сетей наркоторговли в Украине (фото)

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08:04 Сегодня Телеграф

В Харькове оперативники раскрыли и пресекли деятельность нарко-магазина, который сбывал вещества через Телеграм-канал.

Об этом 11 мая сообщили в Телеграм-канале "Харьков Life".

Правоохранителями был проведен обыск склада известного в Украине Телеграм-канала магазина продающего запрещенные вещества под названием "KFC".

КФС

нарко магазин

наркотики

харьков

По данным управления противодействия наркопреступлений магазин сбывал вещества сразу в нескольких городах.

В общей сложности в составе преступной группировки было более 15 человек, которые организовывали сбыт путем "закладок".

Количество изъятого вещества по примерным оценкам составляет не меньше 15 млн гривен.

Напомним, что ранее полиция провела масштабную операцию на территории Днепропетровской, Черкасской и Киевской областей, а также города Киев, и изъяла рекордную партию амфетамина на более чем 100 млн гривен.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Наркотики, Харьков.
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