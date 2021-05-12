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Горе-краболов наловил редких ракообразных на миллионы гривен: ему грозит штраф или срок (фото)

Горе-краболов наловил редких ракообразных на миллионы гривен: ему грозит штраф или срок (фото)
14:42 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ

В Одесской области мужчина выловил краснокнижных крабов на 3 млн гривен. Теперь мужчине грозит штраф либо тюремное заключение.

Об этом 12 мая сообщили в ГПСУ.

Во время патрулирования территории пограничники Одесского отряда, вместе с сотрудниками Нацполиции обнаружили и задержали 40-летнего украинца. Мужчина поймал вручную более 50 крабов (разновидности Carcinus aestuarii Nordo, "травяной"), которые находятся в Красной книге Украины.

По предварительным подсчетам сумма ущерба, которая нанесена государству составляет почти 3 млн гривен.

После подсчета краснокнижных крабов правоохранители отпустили их в море.

Мужчине же грозит статья за "незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом", по которой с него могут взыскать штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан либо заключение до 3 лет.

Травяной краб Carcinus aestuarii Nordo относится к классу ракообразных, ряда десятиногих.

краб

Особи данного вида распространены в прибрежных зонах Средиземноморского бассейна. В Черном море можно найти на северо-западе и вдоль берегов Крыма.

Крабы обычно собираются вдоль берега на глубине до 3 метров, где они откладывают яйца и выводят личинки.

Ранее вид был объектом любительского лова. Сейчас он занесен в Красную книгу Украины.

Напомним, что 10 мая в Киеве возле станции метро "Бориспольская" заметили маленького олененка.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Одесса, Крабы.
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