Все цветет и пахнет: киевляне поделились новыми потрясающими фото майского Киева

В сети показали как "цветет Киев" в разных уголках города.
Фото цветущей столицы делились пользователи сети.
Как цветут деревья на Оболонской Набережной:
Сакура и тюльпаны на улице Ружинской:
Цветение на Березняках:
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Певческое поле, миллионы цветов:
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Цветение тюльпанов на Майдане Независимости, улица Крещатик:
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Как цветут деревья в парке Киото:
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Напомним, что 7 мая в столичном парке "Певческом" открыли огромную выставку тюльпанов. В сети показали фото цветов с выставки.