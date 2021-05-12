В центре Харькова 18-летний парень сбросил гранитный шар в реку: сеть кипит от возмущения (видео)

Сегодня, 12 мая, в Сети появилось видео, как 18-летний харьковчанин по имени Александр на Гимназической набережной в центре города откручивает гранитный шар и бросает его в реку.

Запись, снятую на камеру мобильного, вероятно, другом юного вандала, опубликовало в "Фейсбук" сообщество "Жить в Харькове".

В полиции акт вандализма пока не прокомментировали. А вот харьковчане выложили Инстаграм-страницу "героя" и вовсю обсуждают его поступок.

Некоторые уверены: парня и его родителей нужно наказать, открыв уголовное производство. Другие же поражены тому, как Александру удалось открутить тяжелый гранитный шар, и требуют провести проверку аналогичных изделий на набережной. Дескать, в излюбленном среди харьковчан месте гулять небезопасно.

Третьи же убеждены, что Сашу стоит заставить нырнуть в реку, достать шар и прикрутить его на место.

Ранее мы писали, что сеть впечатлил поступок "автовандала" в Харькове.