Услуга "душ" с потолка: пассажиры показали видео "уюта" в поезде "Укрзалізниці"

В поезде "Харьков - Днепр" в среду, 12 мая, образовался настоящий потоп.

Видео с места ЧП опубликовано в Telegram-канале "ТРУХА Харьков".

На кадрах видно, что одно из мест застелено и пассажира в кресле нет. Сидеть в кресле невозможно – на голову капают просачивающиеся капли дождя.

В сети не удержались от комментариев, похвалив руководство "Укрзалізниці" за "комфортную" поездку.

"Уз - комфорт и скорость", "Та это вы еще в электричках не бывали, там и не такое увидишь", "Что за скотомобиль?", "Вагоны скотовозки", "Норм, у нас все автобусы такие. Пусть зонт достают....", "Просто укрожопия", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее крыша протекла в вагоне поезда "Киев-Николаев".