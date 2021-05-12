Скачать
Среда, 12.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Миллиарды, которые у нас украли: три дела против Медведчука и Козака простыми словами
Миллиарды, которые у нас украли: три дела против Медведчука и Козака простыми словами
Щенка держали в тесном вольере: как в Харькове собирали деньги и спасли животное из неволи (фото)
Щенка держали в тесном вольере: как в Харькове собирали деньги и спасли животное из неволи (фото)
Визит Медведчука в Офис Генпрокурора: вскрылся важный момент
Визит Медведчука в Офис Генпрокурора: вскрылся важный момент
Возвращение Суркова: зачем партии Путина понадобились российские наемники, воевавшие на Донбассе
Возвращение Суркова: зачем партии Путина понадобились российские наемники, воевавшие на Донбассе

Услуга "душ" с потолка: пассажиры показали видео "уюта" в поезде "Укрзалізниці"

Услуга "душ" с потолка: пассажиры показали видео "уюта" в поезде "Укрзалізниці"
19:43 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В поезде "Харьков - Днепр" в среду, 12 мая, образовался настоящий потоп.

Видео с места ЧП опубликовано в Telegram-канале "ТРУХА Харьков".

На кадрах видно, что одно из мест застелено и пассажира в кресле нет. Сидеть в кресле невозможно – на голову капают просачивающиеся капли дождя.

В сети не удержались от комментариев, похвалив руководство "Укрзалізниці" за "комфортную" поездку.

"Уз - комфорт и скорость", "Та это вы еще в электричках не бывали, там и не такое увидишь", "Что за скотомобиль?", "Вагоны скотовозки", "Норм, у нас все автобусы такие. Пусть зонт достают....", "Просто укрожопия", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее крыша протекла в вагоне поезда "Киев-Николаев".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 246

Все по теме:

Харьков, Днепр, Вагоны, Видео, Дождь, Поезда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сдал ВСУ с потрохами: глава СБУ озвучил детали второго преступления, в котором подозревается Медведчук
02 В СБУ рассказали, где сейчас находится Медведчук
03 "Железный купол" дал слабину: очевидцы показали мощный обстрел израильского города 135-ю ракетами подряд (фото, видео)
04 "Опозорились на 7-й год войны": жители Луганска требуют трибунал для боевиков "ЛНР"
05 Стало известно, какое наказание будет грозить казанскому стрелку Галявиеву
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убивший учителей и школьников казанский стрелок сделал признание
Убивший учителей и школьников казанский стрелок сделал признание
Маски важны, но главное – открытые форточки: доктор Комаровский сообщил последние новости о заразности COVID-19
Маски важны, но главное – открытые форточки: доктор Комаровский сообщил последние новости о заразности COVID-19
Горе-краболов наловил редких ракообразных на миллионы гривен: ему грозит штраф или срок (фото)
Горе-краболов наловил редких ракообразных на миллионы гривен: ему грозит штраф или срок (фото)
Кремлевский колокол звонит по каждому: как Путин убивает оппозицию и держит в страхе всю Россию
Кремлевский колокол звонит по каждому: как Путин убивает оппозицию и держит в страхе всю Россию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь