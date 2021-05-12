В Киеве женщина родила прямо в переходе метро

В Киеве в подземном переходе к станции метро "Лесная" у пассажирки начались роды.

Об этом сообщила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон в Facebook.

По ее словам, у женщины родился мальчик. Женщину с младенцем забрала скорая. И мать, и ребенок чувствуют себя хорошо.

Также Макогон добавила, что в 2014 году пассажирка родила девочку на станции "Театральная". Тогда роды приняли работницы метро и полицейские.

"Если родится девочка, должны назвать - Конечная", "Я слышал что таким детям выдают пожизненный ВИП проездной на бесплатный проезд", "Мавка Лесная :). Пусть все будет хорошо! Легких родов и здоровья маме и малышу!" - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Ужгороде женщина родила сразу аж четверо детей, ей сделали уникальную операцию