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Четверг, 13.05.2021
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Погибли на месте: съемочная группа НТН разбилась при столкновении с грузовиком на Полтавщине (фото)

Погибли на месте: съемочная группа НТН разбилась при столкновении с грузовиком на Полтавщине (фото)
14:42 Сегодня Телеграф Фото: ГУНП

На Полтавщине, неподалеку от села Гаевого произошла авария, в результате которой погибли журналисты и оператор телеканала "НТН".

Об этом 13 мая сообщили в ГУНП Полтавщины.

По данным полиции грузовик Volvo столкнулся с легковушкой Toyota.

Сообщается, что в легковушке был водитель и оператор Константин Худолей, а также журналист Владимир Непийпиво, которые скончались на месте инцидента.

Фото с места происшествия:

дтп полтавская обл

На данный момент на месте происшествия работает полиция. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, а также решается вопрос внесения сведений в Единый реестр расследований.

Напомним, что вечером 12 мая в Одессе на проспекте Маршала Жукова (Небесной Сотни) произошло масштабное ДТП, во время которого столкнулись сразу 5 автомобилей.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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ДТП, Полтава, " НТН ", Гаевое.
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