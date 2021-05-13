Погибли на месте: съемочная группа НТН разбилась при столкновении с грузовиком на Полтавщине (фото)

На Полтавщине, неподалеку от села Гаевого произошла авария, в результате которой погибли журналисты и оператор телеканала "НТН".

Об этом 13 мая сообщили в ГУНП Полтавщины.

По данным полиции грузовик Volvo столкнулся с легковушкой Toyota.

Сообщается, что в легковушке был водитель и оператор Константин Худолей, а также журналист Владимир Непийпиво, которые скончались на месте инцидента.

Фото с места происшествия:

На данный момент на месте происшествия работает полиция. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, а также решается вопрос внесения сведений в Единый реестр расследований.

Напомним, что вечером 12 мая в Одессе на проспекте Маршала Жукова (Небесной Сотни) произошло масштабное ДТП, во время которого столкнулись сразу 5 автомобилей.