Погибли на месте: съемочная группа НТН разбилась при столкновении с грузовиком на Полтавщине (фото)

На Полтавщине, неподалеку от села Гаевого произошла авария, в результате которой погибли журналисты и оператор телеканала "НТН".
Об этом 13 мая сообщили в ГУНП Полтавщины.
По данным полиции грузовик Volvo столкнулся с легковушкой Toyota.
Сообщается, что в легковушке был водитель и оператор Константин Худолей, а также журналист Владимир Непийпиво, которые скончались на месте инцидента.
Фото с места происшествия:
На данный момент на месте происшествия работает полиция. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, а также решается вопрос внесения сведений в Единый реестр расследований.
Напомним, что вечером 12 мая в Одессе на проспекте Маршала Жукова (Небесной Сотни) произошло масштабное ДТП, во время которого столкнулись сразу 5 автомобилей.