Экшн в Полтаве: мужчина совершил нападение на аптеку и бросался на прохожих со стеклом (видео)

Сегодня около 7:00 утра в Полтаве 29-летний мужчина бросался на прохожих с обломком стекла.

О неадекватном поведении 29-летнего местного жителя сообщили в облуправлении Нацполиции, а видео выложили в Сеть очевидцы.

Сообщается, что агрессор сначала напал на аптеку по ул. Мира, 7, повредив входную дверь, разбив стекло, с которым, собственно, и начал нападать на прохожих. Причем, мужчина кричал, что кого-то спасает.

На место прибыли полицейские и медики. Последние унесли буяна на носилках в больницу, так как тот сильно поранил руки стеклом. Кроме того, по информации полицейских, там провели экспертизу на наличие в крови хулигана наркотических веществ или алкоголя.

Отметим, что к уголовной ответственности жителя Полтавского района привлекают не впервые. Ранее он был судим за вождение в нетрезвом состоянии.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика! (18+)

Напомним, в одном из супермаркетов "АТБ" в Хортицком районе Запорожья произошла драка между несколькими молодыми посетителями.