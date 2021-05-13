Под Сумами произошло ЧП с необычным "пешеходом": видео спасения

Под Сумами маленький олененок попал под колесами автомобиля на трассе "Сумы - Полтава". Его спасли полицейские.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины.

Олененок лежал на обочине и едва шевелился. Увидев эту картину, патрульные решили не терять времени и отвезли животное в ветеринарную клинику. Там ее осмотрели и оказали необходимую помощь.

После этого пострадавшего олененка передали его работникам страусиной фермы, где также на содержании находится детеныш оленя.

Как сообщал "Телеграф", буквально в понедельник, 10 мая, в Киеве возле станции метро "Бориспольская" заметили необычного "прохожего" – маленького олененка. Детеныш оленя не боялся прохожих и подходил к ним совсем близко.

Также ранее группа оленей наскочила на автомобиль, проезжающий по трассе.