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Под Сумами произошло ЧП с необычным "пешеходом": видео спасения

Под Сумами произошло ЧП с необычным "пешеходом": видео спасения
Обновлено 17:30 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/Facebook

Под Сумами маленький олененок попал под колесами автомобиля на трассе "Сумы - Полтава". Его спасли полицейские.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины.

Олененок лежал на обочине и едва шевелился. Увидев эту картину, патрульные решили не терять времени и отвезли животное в ветеринарную клинику. Там ее осмотрели и оказали необходимую помощь.

После этого пострадавшего олененка передали его работникам страусиной фермы, где также на содержании находится детеныш оленя.

Как сообщал "Телеграф", буквально в понедельник, 10 мая, в Киеве возле станции метро "Бориспольская" заметили необычного "прохожего" – маленького олененка. Детеныш оленя не боялся прохожих и подходил к ним совсем близко.

Также ранее группа оленей наскочила на автомобиль, проезжающий по трассе.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 246

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Сумы, Автомобили, Видео, Олени, спасения.
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