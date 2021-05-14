Даже из Приднестровья никто не приехал: "международный прорыв" Пушилина повеселил сеть

Удерживающая под своим контролем часть Донецкой области группировка "ДНР" объявила о визите "иностранных" делегаций, из которых признанным в мире государством является только Россия.

Об этом пишет в пятницу, 14 мая, украинский блогер и журналист Денис Казанский в своем аккаунте в Twitter, публикуя соответствующий скриншот с одного из пропагандистских ресурсов "ДНР".

При этом он отметил тот факт, что подобные "визиты" практически никогда не осуществляют представители еще одного непризнанного образования – "ПМР".

"Кстати, обратил внимание, что практически никогда никто не приезжает из Приднестровья. Видимо, стараются не злить Украину. У них-то границы с Россией нет. Так что этот бантустан, живущий за счет контрабаса, блокады действительно боится", - предполагает Казанский.

Пользователи соцсети иронизируют над событием и "высоким" уровнем представленных сторон, а также интересуются, почему представители удерживающей под своим контролем часть Луганской области группировки "ЛНР" стали иностранной делегацией: "что разделило братские народы?".

Как сообщалось, в конце апреля этого года глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему Россия не признает "ДНР" и "ЛНР".