Даже из Приднестровья никто не приехал: "международный прорыв" Пушилина повеселил сеть

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Пятница, 14.05.2021
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10:21 Сегодня Телеграф ДонПресс

Удерживающая под своим контролем часть Донецкой области группировка "ДНР" объявила о визите "иностранных" делегаций, из которых признанным в мире государством является только Россия.

Об этом пишет в пятницу, 14 мая, украинский блогер и журналист Денис Казанский в своем аккаунте в Twitter, публикуя соответствующий скриншот с одного из пропагандистских ресурсов "ДНР".

 

При этом он отметил тот факт, что подобные "визиты" практически никогда не осуществляют представители еще одного непризнанного образования – "ПМР".

"Кстати, обратил внимание, что практически никогда никто не приезжает из Приднестровья. Видимо, стараются не злить Украину. У них-то границы с Россией нет. Так что этот бантустан, живущий за счет контрабаса, блокады действительно боится", - предполагает Казанский.

Пользователи соцсети иронизируют над событием и "высоким" уровнем представленных сторон, а также интересуются, почему представители удерживающей под своим контролем часть Луганской области группировки  "ЛНР" стали иностранной делегацией: "что разделило братские народы?".

ДНР_комменты

ДНР_комменты_2

Как сообщалось, в конце апреля этого года глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему Россия не признает "ДНР" и "ЛНР".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 198

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Донбасс, Иностранцы, Визит, Денис Казанский, ДНР.
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