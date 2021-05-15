"После ее никто не видел": фанатка "русского мира" произвела фурор в маршрутке на Харьковщине (видео)

В Изюме на Харьковщине в маршрутке была замечена женщина с "георгиевскими ленточками".

Соответствующими кадрами поделились в телеграм-канале "Izyum live news".

"Маршрутка двоечка. Тело приехало с Донецка к родственникам в Изюм. Спереди вся в этих лентах тоже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что неравнодушные граждане напомнили ей, что она находится не в России, но та категорически отказалась снимать с себя запрещенную символику.

"После её никто не видел", - сказано в сообщении.

В комментариях к записи пользователи сети решили включить фантазию и предположить, что же с ней случилось.

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