"После ее никто не видел": фанатка "русского мира" произвела фурор в маршрутке на Харьковщине (видео)

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06:27 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Изюме на Харьковщине в маршрутке была замечена женщина с "георгиевскими ленточками". 

Соответствующими кадрами поделились в телеграм-канале "Izyum live news". 

"Маршрутка двоечка. Тело приехало с Донецка к родственникам в Изюм. Спереди вся в этих лентах тоже", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что неравнодушные граждане напомнили ей, что она находится не в России, но та категорически отказалась снимать с себя запрещенную символику. 

"После её никто не видел", - сказано в сообщении. 

В комментариях к записи пользователи сети решили включить фантазию и предположить, что же с ней случилось. 

Как сообщалось ранее, в т.н. "ДНР" боевики начали опечатывать дома местных жителей, которые давно не платят коммуналку. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 426

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Донецк, Харьковская область, Изюм.
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