Скачать
Пятница, 14.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Италия открывает свои границы: на что рассчитывать украинцам
Италия открывает свои границы: на что рассчитывать украинцам
Названо имя украинского военного, погибшего на Донбассе 13 мая (фото)
Названо имя украинского военного, погибшего на Донбассе 13 мая (фото)
Путин впервые отреагировал на дело против своего кума Медведчука
Путин впервые отреагировал на дело против своего кума Медведчука
Неизвестные в масках расстреляли авто с людьми в Одессе и скрылись, очевидцы говорят о погибшем (видео)
Неизвестные в масках расстреляли авто с людьми в Одессе и скрылись, очевидцы говорят о погибшем (видео)

"Подарочек" жене: стало известно, почему мужчина застрелился на вокзале в Измаиле (фото 18+)

"Подарочек" жене: стало известно, почему мужчина застрелился на вокзале в Измаиле (фото 18+)
Обновлено 17:22 Сегодня Телеграф

В интернете всплыли подробности резонансного суицида в Измаиле Одесской области, где мужчина, высадив пассажиров на вокзале, застрелился из охотничьего ружья прямо в своем авто. 

Как сообщает Телеграмм-сообщество "Новости Одесса", мужчина своим поступком якобы сделал "подарок" жене. 

СМИ пишет, что погибший работал в Измаильском порту трактористом и якобы страдал от разлада в семье. Дескать, буквально вчера на очередной семейный конфликт с его участием выезжал наряд полиции.

"Сегодня он приехал на вокзал, где работает оператором его жена, и передал ей через окошко букет цветов, добавив, что в машине у него есть еще подарок для нее. Пока женщина выходила к автомобилю, он сел в салон и выстрелил себе в голову. При погибшем была предсмертная записка", - пишет одесский Телеграмм-канал.

По предварительной информации, у погибшего осталась 3-летняя дочь, заботиться о которой он якобы попросил своего брата.

Напомним, сегодня, 14 мая, в Одесской области произошло сразу два смертельных ЧП.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 286

Все по теме:

Одесская область, Самоубийство, Суицид, Измаил.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жена Зеленского призналась, что ест ее семья
02 Назван самый опасный маринад для шашлыка
03 Медведчук отреагировал на решение суда и рассказал, где находится Тарас Козак
04 Больше сотни самолетов, танки и артиллерия: как Израиль разрушил систему туннелей ХАМАС в Газе (видео)
05 "Зеленое быдло": бывший и действующий нардепы устроили драку в прямом эфире (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Подарочек&quot; жене: стало известно, почему мужчина застрелился на вокзале в Измаиле (фото 18+)
"Подарочек" жене: стало известно, почему мужчина застрелился на вокзале в Измаиле (фото 18+)
Российские наемники обстреляли из ПТУРа машину ВСУ на Донбассе: фото последствий показали в сети
Российские наемники обстреляли из ПТУРа машину ВСУ на Донбассе: фото последствий показали в сети
Медицина здесь бессильна: сеть насмешило видео могильного чемпионата в России (видео)
Медицина здесь бессильна: сеть насмешило видео могильного чемпионата в России (видео)
Продвинулись уже на несколько километров: позиции Азербайджана в Карабахе отследили по спутникам
Продвинулись уже на несколько километров: позиции Азербайджана в Карабахе отследили по спутникам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь