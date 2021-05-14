"Подарочек" жене: стало известно, почему мужчина застрелился на вокзале в Измаиле (фото 18+)

В интернете всплыли подробности резонансного суицида в Измаиле Одесской области, где мужчина, высадив пассажиров на вокзале, застрелился из охотничьего ружья прямо в своем авто.

Как сообщает Телеграмм-сообщество "Новости Одесса", мужчина своим поступком якобы сделал "подарок" жене.

СМИ пишет, что погибший работал в Измаильском порту трактористом и якобы страдал от разлада в семье. Дескать, буквально вчера на очередной семейный конфликт с его участием выезжал наряд полиции.

"Сегодня он приехал на вокзал, где работает оператором его жена, и передал ей через окошко букет цветов, добавив, что в машине у него есть еще подарок для нее. Пока женщина выходила к автомобилю, он сел в салон и выстрелил себе в голову. При погибшем была предсмертная записка", - пишет одесский Телеграмм-канал.

По предварительной информации, у погибшего осталась 3-летняя дочь, заботиться о которой он якобы попросил своего брата.

Напомним, сегодня, 14 мая, в Одесской области произошло сразу два смертельных ЧП.