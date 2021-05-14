Солдаты работают грузчиками: в учебном центре ВМС Украины произошел скандал после увечья матроса

В Николаеве в 198-м Учебном центре ВМС Украины произошел скандал.

Как сообщает издание InfoResist, солдаты здесь якобы "регулярно работают грузчиками", и во время загрузки стройматериалов солдат срочной службы Иван Иванков получил травму руки. СМИ пишет, что это произошло 21 апреля, но после этого делом занялась прокуратура.

Сообщается, что в госпитале у матроса диагностировали осколочный перелом фаланги пальца на руке. Командованию ВМС отрапортовали, что ЧП произошло во время хозяйственных работ в составе дежурного подразделения. Однако, продолжает InfoResist, данное подразделение существует для усиления охраны или срочного вызова при ЧП.

В командовании ВМС говорят, что солдаты работали над очисткой военной части от строительного мусора. И в действии сотрудников воинской части усмотрели признаки уголовного правонарушения ("халатное отношение военного должностного лица к службе, если это причинило существенный вред, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке"), за которое грозит до 8 лет тюрьмы.

Впрочем, пишет InfoResist, Николаевская военная прокуратура по материалам ВСП не стала возбуждать уголовное дело. Как говорится в ответе, в "сообщении Николаевского зонального отдела военной службы правопорядка не содержится конкретных фактических данных о содеянном уголовном правонарушении".

Ранее мы писали, что один из военнослужащих контрактной службы, прибывший месяц назад на учебу в 169 Учебный центр "Десна" (Черниговская обл.), совершил 2 апреля самоубийство, выстрелив в голову из автомата АК-74.