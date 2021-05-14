Дети жили в антисанитарии, а "насильником" 3-летнего мальчика оказался мамин сожитель: эксклюзивные детали ЧП в Одессе

Происшествие случилось в многодетной семье, проживающей в переулке Вильгельма Габсбурга Приморского района Одессы.

В полицию обратилась 33-летняя женщина, сообщив, что сегодня около пяти часов утра, когда ее не было дома, в ее квартиру зашел сосед, который хотел изнасиловать ее трехлетнего сына.

На место происшествия выехали следователи и представители службы по делам детей.

Как пояснила правоохранителям мать мальчика, она оставляла его на свою несовершеннолетнюю (15-летнюю) дочь, которая в это время спала.

"Мужчину, о котором говорилось в обращении, полицейские доставили в территориальное отделение полиции. Он временно задержан, в соответствии со ст. 208 УПК Украины. С ним проводятся неотложные следственные мероприятия. Мальчика осмотрел эксперт, не обнаружил на его теле видимых телесных повреждений. Сейчас с ребенком продолжают работать медики и ювенальные полицейские" – сообщили в пресс-службе одесского управления полиции.

Как сосед попал в квартиру, где находились дети, и где в этот момент находились родители, и, в частности, мать малолетнего ребенка, полицейские сообщить были не готовы.

Когда правоохранители попали в квартиру заявительницы и ее временного супруга, выяснилось, что они ведут асоциальный образ жизни, а шестеро детей воспитываются в ужасных антисанитарных условиях. Потому их дальнейшей судьбой будет заниматься Служба по делам детей Одесского городского совета.

"Телеграфу" удалось получить эксклюзивные фото из квартиры:

-В настоящее время детей у мамы забрали по Акту оценки уровня безопасности, - пояснила "Телеграфу" начальник Службы Юлия Никандрова. – Двоих ребятишек мы отвезли в Дом ребенка, остальных детей отвезли в больницу. Это стандартная наша процедура – мы должны проверить состояние их здоровья. После этого они будут помещены в детское временное учреждение. На маму открыто уголовное производство по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

По неофициальной информации этот "развратник-сосед" – не только сосед, но и сожитель мамы множества детишек. И именно из-за непутевого образа жизни обоих у них в настоящее время случился личностный конфликт, переходящий в банальную дележку имущества. Поэтому, якобы, не исключено, что таким образом женщина хотела подставить своего недавнего партнера, чтобы получить некие преференции в имущественном споре.

Есть и позитивный момент во всей этой истории: факт изнасилования ребенка, по словам Юлии Никандровой, не подтвердился.

Фото предоставлены Службой по делам детей