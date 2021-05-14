В Бердянском зоопарке белые тигрята впервые вышли на прогулку (фото)

Белые тигрята, родившиеся месяц назад в Бердянском зоопарке "Сафари", впервые показались на публике.

Об этом пишет Укринформ.

Владелец зоопарка Игорь Кальченко сообщил, что малыши появились на свет 12 апреля, спустя месяц их привили.

"Они пытаются спрятаться. Для них это стресс. Такого большого количества людей они никогда не видели, максимум двоих", - рассказал он.

Для родителей тигрят - Азиры и Француза - это уже четвертое потомство. Пока не подрастут, котята будут находиться в зоопарке, а затем их отправят в другой.

Кальченко также указал, что мальчик имеет очень редкий белый окрас. Тигрята с таким окрасом рождаются лишь у Азиры и Француза.

У малышей пока нет имен, но вскоре они сами намекнут на то, какие имена им стоит дать.

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