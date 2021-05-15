Одессу среди ночи переполошил вой сирены, причины называются разные (видео)

Тишину ночи с пятницы на субботу, 15 мая, в Одессе разорвал вой сирен.

Об этом пишут в местных Telegram-каналах, публикуя видео с характерным звуком.

"Многие могли слышать вой сирен этой ночью в Одессе", - говорится в подписи к кадрам.

Естественно, что это событие не могло не вызвать бурное обсуждение в сети. Пользователи стали выдвигать разные предположения, почему произошло подобное.

Одни уверены, что сирены завыли из-за поломки.

Другие – из-за военных учений. В городе наблюдалось большое скопление полицейских, военных Нацгвардии.

Но в сети выразили сомнения о том, что сирены бы выли по причине учений в 2 часа ночи. Пока точная причина случившегося неизвестна.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Одессе произошел пожар в урологическом отделении больницы №10.