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Одессу среди ночи переполошил вой сирены, причины называются разные (видео)

Одессу среди ночи переполошил вой сирены, причины называются разные (видео)

Одессу среди ночи переполошил вой сирены, причины называются разные (видео)
Обновлено 08:09 Сегодня Телеграф

Тишину ночи с пятницы на субботу, 15 мая, в Одессе разорвал вой сирен.

Об этом пишут в местных Telegram-каналах, публикуя видео с характерным звуком.

"Многие могли слышать вой сирен этой ночью в Одессе", - говорится в подписи к кадрам.

 

Естественно, что это событие не могло не вызвать бурное обсуждение в сети. Пользователи стали выдвигать разные предположения, почему произошло подобное.

Одни уверены, что сирены завыли из-за поломки.

Сирены в Одессе 15 мая

Другие – из-за военных учений. В городе наблюдалось большое скопление полицейских, военных Нацгвардии.

Сирены в Одессе 15 мая

Но в сети выразили сомнения о том, что сирены бы выли по причине учений в 2 часа ночи. Пока точная причина случившегося неизвестна.

Сирены в Одессе 15 мая

Как сообщал "Телеграф", ранее в Одессе произошел пожар в урологическом отделении больницы №10

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 2,840

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Одесса, Видео, Сирены.
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