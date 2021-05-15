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Сотрудник банка чуть не поджег магазин в Киеве, пытаясь взломать банкомат (фото и видео)

Сотрудник банка чуть не поджег магазин в Киеве, пытаясь взломать банкомат (фото и видео)
Обновлено 09:28 Сегодня Телеграф Андрей Гудзенко / LIGA.net

В Днепровском районе Киева в субботу, 15 мая, рано утром двое злоумышленников подорвали находящийся в супермаркете банкомат ПриватБанка и похитили из него деньги, но были задержаны правоохранителями неподалеку от места преступления.

Об этом сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

Согласно информации, злоумышленники с помощью газовой смеси разрушили банкомат, чтобы украсть деньги.

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В результате взрыва произошло возгорание банкомата и вылетели стекла с витрины магазина.

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Подозреваемых задержали неподалеку от места происшествия. Ими оказались сотрудник банка с товарищем.

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"Спецназовцы задержали подрывников банкомата неподалеку от места преступления, на улице Петра Вершигоры", - говорится в заметке.

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Известно, что оперативники следили за ними продолжительное время и знали о планах мужчин на субботнее утро.

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"Предварительно, оба уже были судимы за преступления", - говорится в сообщении.

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Видео с последствиями подрыва установленного на входе в супермаркет банкомата, а также работу оперативников на месте преступления публикует "Вартові Еспресо" на своей странице в соцсети Facebook.

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщалось, 20 апреля в Харькове вооруженный мужчина "обчистил" обменник, преступление попало на видео.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 323

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Киев, ПриватБанк, Банкомат, Супермаркет, подрыв.
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