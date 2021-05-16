"Раком боком и с прискоком": пикантное граффити с парой на велосипеде в Одессе развеселило сеть

О том, что одесситы народ с неординарным чувством юмора это знают все. Этот факт в очередной раз доказывает пикантный рисунок, нанесенный на стену одного из домов, расположенных на улице Екатерининской, на углу Еврейской.

Его публикуют в Telegram-канале Х**вая Одесса.

Как называется этот цирковой номер? – говорится в подписи к снимку.

На фото видно пару – девушку и парня, находящихся в довольно неоднозначной позе, явно напоминающей цирковой номер. Все бы ничего, если бы девушка не сидела лицом к парню на его шее. При этом голова молодого человека в аккурат находится между ее ног.

Понятное дело, что эта картинка не могла не вызвать смех в сети.

"Давно оно уже там, это искусство", "Велолингус?", "Мастерство", "Картинка смешная, а ситуация страшная", "Художество, которое мы заслужили", "Раком боком и с прискоком", – пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", в Одессе пенсионер спас от верной смерти кота, который каким-то странным образом оказался на карнизе балкона и в любую минуту мог "нырнуть" вниз.