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В Киеве запустили фонтаны, но один уже выбыл из строя после "пенной вечеринки" (фото, видео)

В Киеве запустили фонтаны, но один уже выбыл из строя после "пенной вечеринки" (фото, видео)
Обновлено 15:46 Сегодня Телеграф КГГА

В Киеве в субботу, 15 мая, стартовал сезон работы фонтанов. Однако почти сразу один из них, расположенный на Контрактовой площади, отключили из-за хулиганов, наливших в него моющее средство.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Сегодня начался сезон работы столичных фонтанов, однако один из них уже пришлось отключить. В фонтан на Контрактовой площади неизвестные налили моющее средство... В настоящее время специалисты вынуждены остановить работу фонтана на Контрактовой площади", - говорится в сообщении.

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Теперь специалистам необходимо слить всю воду, провести очистку и перезапустить фонтан, что приведет к потере ресурсов КП и времени работников.

В связи с инцидентом городская власть призывает с уважением относиться к имуществу территориальной громады города Киева и не мешать киевлянам и гостям города наслаждаться работой фонтанов.

Вместе с тем, местный Telegram-канал "Х***ый Киев" опубликовал видео, на котором видно, что моющее средство в фонтан залили еще минувшим вечером или ночью.

Пользователи соцсети, просмотревшие видео, не скрывали своих ярко-негативных эмоций по отношению к вредителям, а также людям, которые на видео радовались хулиганству:

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Вместе с тем, все остальные фонтаны Киева в полдень субботы начали свою работу после перерыва на зиму.

"Команда специализированного коммунального водохозяйственного предприятия "Киевводфонд" провела все подготовительные работы перед открытием", - приводит КГГА слова директора коммунального предприятия "Київводфонд" Светланы Козловской.

По ее словам, начали свою работу киевские фонтаны на Майдане Незалежности, на улице Крещатик,25, ул. Большой Васильковской,119-121, а также уникальный комплекс из двенадцати гейзерных фонтанов понтонного типа (плавучие фонтаны) в акватории Русановского канала"

В КП отметили, что все фонтаны прошли необходимые этапы подготовки. Подготовку проводила команда специалистов электриков, инженеров и программистов. Заранее был проведен демонтаж зимнего укрытия чаш фонтанов, подключение электросети ко всем элементам, проверка и подключение насосного оборудования, настройка светло-музыкального сопровождения и тестовые запуски фонтанов.

Традиционно и в этом сезоне фонтаны "Большой" и "Малый" на Майдане Незалежности, а также уникальный комплекс фонтанов в акватории Русановского канала будут работать в режиме светло-музыкального шоу.

Столичные фонтаны будут работать до 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

 Как сообщалось, в начале мая в Киеве, предположительно, пьяные подростки искупались в фонтане, расположенном возле ТРЦ "Гулливер". 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 343

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Киев, Работа, Сезон, Фонтаны, Моющее средство.
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