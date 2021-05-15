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Суббота, 15.05.2021
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Антипрививочники и "неверующие" в коронавирус устроили шествие по центру Киева (фото, видео)

Антипрививочники и "неверующие" в коронавирус устроили шествие по центру Киева (фото, видео)
Обновлено 17:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

В центре Киева в субботу, 15 мая, днем прошло немногочисленное шествие против вакцинации от коронавируса COVID-19.

Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

В шествии, которое прошло по Майдану Незалежности и прилегающим центральным улицам города, участвовало около сотни человек.

Протестующие выкрикивали лозунги против вакцинации, ношения масок и скандировали утверждения о якобы "фейковости" пандемии.

Они также несли плакат против других видов проходящего, по их мнению, геноцида в Украине: тарифного, образовательного, правового, медицинского, земельного и ресурсного.

Колонну сопровождали немногочисленные полицейские, ненадолго перекрывавшие движение автомобилей для прохождения участников шествия.

 Как сообщалось, 14 мая гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что второй год коронавирусной пандемии в мире станет еще более смертоносным, нежели первый.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 858

Все по теме:

Киев, Шествие, Коронавирус, Фэйк, Антипрививочники.
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