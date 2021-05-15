Антипрививочники и "неверующие" в коронавирус устроили шествие по центру Киева (фото, видео)

В центре Киева в субботу, 15 мая, днем прошло немногочисленное шествие против вакцинации от коронавируса COVID-19.

Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

В шествии, которое прошло по Майдану Незалежности и прилегающим центральным улицам города, участвовало около сотни человек.

Протестующие выкрикивали лозунги против вакцинации, ношения масок и скандировали утверждения о якобы "фейковости" пандемии.

Они также несли плакат против других видов проходящего, по их мнению, геноцида в Украине: тарифного, образовательного, правового, медицинского, земельного и ресурсного.

Колонну сопровождали немногочисленные полицейские, ненадолго перекрывавшие движение автомобилей для прохождения участников шествия.

Как сообщалось, 14 мая гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что второй год коронавирусной пандемии в мире станет еще более смертоносным, нежели первый.