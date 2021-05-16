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В Чернигове полицейский застрелил мужчину на вызове: подробности происшествия и данные о погибшем

В Чернигове полицейский застрелил мужчину на вызове: подробности происшествия и данные о погибшем
09:44 Сегодня Телеграф Фото: ЧЕline

В Чернигове произошло ЧП: полицейский застрелил мужчину, совершавшего домашнее насилие. Погибший не реагировал на требования правоохранителей бросить ножи. При этом у него было психическое расстройство.

Об этом сообщил представитель патрульной полиции Виталий Копистко.

Около 11 утра 14 мая в Нацполицию сообщили в домашнем насилии. Заявитель рассказал, что в квартире по соседству мужчина избивает сожительницу и женщина зовет на помощь.

Полицейские, которые прибыли на место инцидента услышали крики пострадавшей еще с улицы. По причине угрозы ее жизни правоохранители решили проникнуть в квартиру. Но когда взломали дверь, за ней стоял мужчина, который в обеих руках держал ножи. Он вел себя агрессивно и на все требования бросить оружие не реагировал, при этом он пошел на них с ножами.

В результате чего один из полицейских применил оружие к нападавшему. На место вызвали медиков, но спасти жизнь пациента не смогли.

Кадр с места происшествия:

чернигов

патрульный застрелил мужчину в чернигове

патрульный застрелил мужчину в чернигове при исполнении

Фото: ЧЕline

В свою очередь руководство полиции инициировало служебную проверку, чтобы дать оценку действиям сотрудников. 

По предоставленным данным ТСН, пострадавшему было 45 лет. Мужчина угрожал зарезать сожительницу, одним из ножей он бросил в соседа, после чего напал на патруль. На вызов в тот день прибыли три хранителя правопорядка, которые сперва пытались уговорами успокоить мужчину. И все же полицейским пришлось применить оружие несколько раз.

Со слов соседей погибший был инвалидом, у него также была шизофрения. Его родители умерли и он часто лежал в психбольнице.

Напомним, что 15 мая в Киеве в многоэтажке на улице Вернадского, 71А произошел взрыв. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Полиция, Чернигов.
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