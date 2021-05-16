Это издевательство: одесситов возмутило "шоу" с тюленем на Ланжероне

Жители Одессы засняли тюленя, которого вывели "на прогулку" в людное место.

Кадрами с места поделился телеграм-канал "Ху**ая Одесса".

"На Ланжероне возле Немо людей развлекает тюлень", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, что дети от зрелища находились в полном восторге, некоторые даже подходили, чтобы погладить животное. Очевидно, что тюлень находился под присмотром дрессировщика и просто так бы его к публике не отпустили.

Тем не менее, многие пользователи сети высказали возмущение увиденным.

Другие же выразили мнение, что ничего страшного не произошло.

Как сообщалось ранее, в Бердянском зоопарке впервые показали недавно родившихся белых тигрят. У малышей пока нет имен, но вскоре они сами намекнут на то, какие имена им стоит дать.