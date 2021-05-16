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Катериновку обстреляли из огнеметов: военные показали фото доказательств участия России в войне на Донбассе

Катериновку обстреляли из огнеметов: военные показали фото доказательств участия России в войне на Донбассе
Обновлено 16:22 Сегодня Телеграф

Российско-оккупационные войска в воскресенье, 16 мая, обстреляли из реактивного пехотного огнемета населенный пункт Катериновка в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook.

В частности, говорится в сообщении, оккупанты открыли огонь боеприпасами объёмного взрыва в направлении упомянутого населенного пункта. Украинская сторона выявила и верифицировала фрагментов данных боеприпасов.

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"Стоит отметить, что такой вид оружия позволяет вести эффективный обстрел на дальность до 600 м, а в месте взрыва - боевой заряд подрывается, формируя огненное облако объемом 120 кубометров. Такие огнеметы находятся на вооружении российской армии и применялись в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии, а теперь и в Украине", - отмечают в пресс-центре ООС.

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Также в штабе Операции констатировали, что этот случай является еще одним, очередным свидетельством открытой поставки РФ вооружения и военной техники на территорию ОРДЛО с целью эскалации конфликта.

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"Обо всех зафиксированных нарушениях Минских договоренностей вооруженными формированиями РФ украинская сторона СЦКК оперативно проинформировала СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 14 мая российские боевики в районе Волновахи обстреляли и противотанковой управляемой ракеты грузовик ВСУ.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Обстрел, Донбасс, Катериновка, Огнеметы.
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