Катериновку обстреляли из огнеметов: военные показали фото доказательств участия России в войне на Донбассе

Российско-оккупационные войска в воскресенье, 16 мая, обстреляли из реактивного пехотного огнемета населенный пункт Катериновка в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook.

В частности, говорится в сообщении, оккупанты открыли огонь боеприпасами объёмного взрыва в направлении упомянутого населенного пункта. Украинская сторона выявила и верифицировала фрагментов данных боеприпасов.

"Стоит отметить, что такой вид оружия позволяет вести эффективный обстрел на дальность до 600 м, а в месте взрыва - боевой заряд подрывается, формируя огненное облако объемом 120 кубометров. Такие огнеметы находятся на вооружении российской армии и применялись в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии, а теперь и в Украине", - отмечают в пресс-центре ООС.

Также в штабе Операции констатировали, что этот случай является еще одним, очередным свидетельством открытой поставки РФ вооружения и военной техники на территорию ОРДЛО с целью эскалации конфликта.

"Обо всех зафиксированных нарушениях Минских договоренностей вооруженными формированиями РФ украинская сторона СЦКК оперативно проинформировала СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 14 мая российские боевики в районе Волновахи обстреляли и противотанковой управляемой ракеты грузовик ВСУ.