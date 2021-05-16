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В Киеве пассажир выстрелил в водителя маршрутки после замечания о телефонном разговоре в салоне (фото)

В Киеве пассажир выстрелил в водителя маршрутки после замечания о телефонном разговоре в салоне (фото)
Обновлено 20:13 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

В Киеве на улице Чернобыльской (Святошинский район) пассажир маршрутного автобуса выстрелил в водителя. 

Об этом информирует пресс-служба МВД. 

Отмечается, что инспекторы находились на этой улице, когда услышали выстрел. После этого к ним подбежал мужчина и сказал, что пассажир автобуса выстрелил в водителя. 

Стрелка быстро установили, но тот не реагировал на приказы остановиться. После непродолжительного преследования, его все же смогли остановить и задержать. 

В ходе осмотра у него был обнаружен при себе "предмет, похожий на револьвер". 

Установлено, что водитель сделал мужчине замечание за телефонные разговоры в салоне, после чего между ними возник конфликт. 

Задержанный утверждает, что водитель брызнул тому в лицо газом, после чего тому пришлось стрелять в ответ. 

Все подробности происшествия устанавливаются, водителя госпитализировали с ранением в грудь. 

Как сообщалось ранее, в Чернигове полицейские застрелили неуравновешенного мужчину, избивавшего сожительницу. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, МВД, Стрельба, Нацполиция.
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