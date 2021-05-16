В Киеве пассажир выстрелил в водителя маршрутки после замечания о телефонном разговоре в салоне (фото)

В Киеве на улице Чернобыльской (Святошинский район) пассажир маршрутного автобуса выстрелил в водителя.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

Отмечается, что инспекторы находились на этой улице, когда услышали выстрел. После этого к ним подбежал мужчина и сказал, что пассажир автобуса выстрелил в водителя.

Стрелка быстро установили, но тот не реагировал на приказы остановиться. После непродолжительного преследования, его все же смогли остановить и задержать.

В ходе осмотра у него был обнаружен при себе "предмет, похожий на револьвер".

Установлено, что водитель сделал мужчине замечание за телефонные разговоры в салоне, после чего между ними возник конфликт.

Задержанный утверждает, что водитель брызнул тому в лицо газом, после чего тому пришлось стрелять в ответ.

Все подробности происшествия устанавливаются, водителя госпитализировали с ранением в грудь.

Как сообщалось ранее, в Чернигове полицейские застрелили неуравновешенного мужчину, избивавшего сожительницу.