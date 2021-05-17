ОБСЕ на Донбассе заметила 17 российских танков в запрещенной зоне

14 мая патрули ОБСЕ обнаружили 17 танков ВС РФ неподалеку н.п. Мирное, которые нарушили границы зон для хранения вооружения.

Об этом 17 мая сообщили в Фейсбуке ООС.

13 мая, наблюдатели СММ зафиксировали неподалеку от Донецка, в населенном пункте Кальмиусское 6 единиц военной техники. В н.п. Петровск и Надаровка обнаружили 2 единицы техники врага.

14 мая было замечено 17 танков, пересекших черту мест хранения военной техники.

При этом на блокпостах вблизи Горловки и "Вознесеновка" наемники РФ развернули патруль ОБСЕ.

Во время полетов вдоль линии разграничения, за отчетный период БПЛА СММ испытывали препятствия более 10 раз.

Напомним, что 16 мая оккупанты РФ обстреляли из реактивного пехотного огнемета населенный пункт Катериновка в Донецкой области.