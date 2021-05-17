Возможны взрывы и даже землетрясения: американское СМИ написало о приближение экологической катастрофы на Донбассе

Заброшенные шахты пострадавшего от войны Донбасса заполняются токсичными подземными водами, что грозит загрязнением питьевой воды из рек и колодцев, а также окружающей почвы, делая его непригодным для сельского хозяйства.

Об этом пишет американская телевизионная сеть "NBC News" в статье, посвященной ситуации в регионе.

Однако это не единственная угроза экологии и жителям региона. В недрах заброшенных шахт скапливается газ метан, который вырывается на поверхность, что грозит землетрясениями и взрывами.

По словам председателя военно-гражданской администрации Торецка Василия Чинчика, только 2 из 7 шахт вокруг города - "Центральная" и "Торецкая" - продолжают работать.

Чтобы предотвратить катастрофу, местным властям приходится откачивать из шахт воду: выведенная из эксплуатации шахта "Новая" сейчас работает как насосная станция.

Если затопит "Новую", следующей станет "Центральная", а затем токсичная вода погрузится в реки Кривой Торец и Северский Донец, "откуда пьет весь Донбасс", предупреждает инженер "Новой" Юрий Власов.

На экологическую ситуацию в регионе влияет война, в результате которой под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов оказались 88 из 121 шахты на востоке Донецкой и Луганской областей.

При этом, по выводам украинских экспертов, на неподконтрольной правительству части региона с шахтами дела обстоят плохо: сепаратисты прекратили откачивать воду как минимум из десятка шахт и не разрешили им посещать эти объекты для наблюдения за ситуацией.

"Согласно нашим измерениям уровня воды в регионе, там (в оккупированных частях Донбасса ред.) насосные станции не работают", - сказал ученый-эколог и член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Виктор Ермаков.

Хотя эксперты считают, что худшие последствия для экологии региона могут иметь место не ранее, чем через 5-10 лет, первые признаки катастрофы уже проявлялись в виде стихийного затопления некоторых шахт в 2018 году, локальных землетрясений в оккупированной Макеевке (Донецкая обл.), а также серии взрывов метана в подвалах жилых домов в Луганской области, произошедших вследствие вытеснения шахтными водами газа на поверхность.

С переводом всей статьи можно ознакомиться здесь: "Экологическая катастрофа на Донбассе: чем грозит массовое затопление шахт и насколько реальна угроза"