Машины побило ледяными "камнями" с неба: на Симферополь обрушилась непогода (фото, видео)

С ночи 16 мая по утро 17 мая в оккупированном Симферополе прошел дождь с градом. В сети показали кадры огромных ледяных шаров.

Об этом 17 мая сообщили в Твиттере "RoksolanaToday". Там также поделились видео снятые очевидцем необычного явления.

На фотографиях пользователей сети видно, что град не маленького размера, а самые большие шарики льда вполне могут достигать размера в 5 см.

Фото града:

Симферополь

Ничего так "камешки" с неба pic.twitter.com/fbqp444OQW — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) May 17, 2021

Сообщается также о множестве разбитых градом авто, которые оставили на ночь на улице вне укрытия.

Видео с места событий:

Симферополь

машины вчера поколотило прилично pic.twitter.com/MQ4PjgSimZ — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) May 17, 2021

Напомним, что в ночь на 17 мая в Мелитополе прошла гроза с дождем и огромным градом.