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В Одессе на Молдаванке двое детей выбрались из окна запущенной квартиры и стали просить помощи у соседей (фото)

В Одессе на Молдаванке двое детей выбрались из окна запущенной квартиры и стали просить помощи у соседей (фото)
16:27 Сегодня Телеграф

В Одессе, где несколькими днями назад в многодетной семье сосед, якобы, хотел изнасиловать трехлетнего малыша, около полуночи воскресенья, 16 мая, правоохранители и сотрудники Службы по делам детей уже из другой семьи спасали ребятишек, находившихся в небезопасной обстановке.

"Эта неделя никогда не закончится. Прямо сейчас забираем 3-х детей - двух девочек и мальчика, - написала поздней ночью на своей страничке в Фейсбуке начальник Службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова. - Вызов поступил мне на мобильный. Сразу вызвала полицию. Спасибо, оперативно сработали. Ситуация произошла в Приморском районе (Молдаванка). Двое детей выбрались в окно квартиры и стали просить помощи у соседей. Родители их закрыли и ушли в неизвестном направлении. Голодных и испуганных их вытащили соседи через форточку".

 "Телеграфу" Юлия Никандрова добавила подробностей. По ее словам, в семье 33-летней одесситки и ее 28-летнего супруга – трое детей: дочкам 6 лет и 2,5 года, мальчику – примерно годик. Родители злоупотребляют алкоголем, а малыши часто остаются без присмотра.

"Пока мы ночью добирались в райотдел, по дороге встретили горе-родителей с третьим ребенком. Полиция их тут же доставила в отделение. Все дети имеют запущенное состояние здоровья, у всех их взяли различные анализы, всем будут давать антибиотики. У младшего и среднего ребенка точно есть инфекционные заболевания".

У девочки 2,5 лет обнаружили синяки и непонятного происхождения следы на шее: как они появились, еще предстоит разобраться. А еще заметили рану под глазом. У годовалого мальчика констатировали полную гигиеническую неухоженность. Шестилетняя девчушка находится в психологическом стрессе, очень закрытая и с ней работает психолог.

Однако она смогла объяснить, что родители часто забирают сестричку и уходят, а она с маленьким братиком остается сама.

Как выяснилось, мужчина для детей – биологический отец, вот только по документам он папа лишь для старшей. А в отношении среднего и младшего ребенка женщина считается матерью-одиночкой. "Хозяйка" по выходным торгует вещами на Староконном базаре, а "глава семьи" подрабатывает на стройке. При этом в их жилище царит ужасная антисанитария и потому оставлять там ребятишек было просто опасно.

Юлия Никандрова уточнила, что с начала 2021 года их Служба спасла 68 детей, из них 55 - по акту уровня безопасности, то есть, где несовершеннолетние оказались в невыносимых условиях существования, а еще 13 - по акту полиции (это акт о брошенном или найденном ребенке).

Например, в Киевском районе изъяли только 4 детей по акту уровня безопасности.

В Суворовском - 2 детей по акту полиции и 6 - по акту уровня безопасности.

В Малиновском - 4 ребенка по акту полиции и 20 - по акту уровня безопасности.

Приморский район лидирует в этой статистике: по акту полиции изъято 7 детей, еще 25 - по акту уровня безопасности, 17 из которых только за минувшую неделю.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Одесса, Дети, неблагополучные семьи, соцслужбы.
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