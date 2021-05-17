"Будешь писать кровью": во Львовской области учитель угрожала ребенку ножом и заставила съесть бумажный самолет (видео)

Во Львовской области произошел скандал в одной из школ, где учитель информатики якобы угрожала ученику 7-го класса ножом.

Об этом сообщает "ТСН".

В сюжете говорится о том, что у 12-летнего Владислава не было ручки, и педагог якобы посоветовала мальчику писать собственной кровью.

"Бросили самолетик, я поднял его и положил на парту, учительница подумала, что это я его бросил и заставила меня его съесть, - рассказывает о случившемся на уроке сам Влад. - Потом еще увидела, что у меня нет ручки, принесла нож и сказала, что будешь писать кровью, палец порежет".

Его слова подтвердили более 20 одноклассников, после чего в школе разгорелся скандал. Расследование проводит не только дирекция, но и полиция, так как родители Влада написали заявление.

Сама же учительница оправдалась, что все ее слова - шутка, однако ребята ее не поняли.

Напомним, в Кременчуге шестиклассник на перемене купил пачку чипсов, чем вызвал истерику учительницы.