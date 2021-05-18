Не исключена экстрадиция: в Житомире задержали воевавшего за ВСУ добровольца из России

Добровольца из России по кличке "Зеленый", который воевал за ВСУ с 2014 года и участвовал в боях под Донецким аэропортом и Песками задержали в Житомире и хотят выслать в РФ.

Об этом 18 мая сообщил в своем Фейсбуке адвокат Виталий Коломиец.

Задержанный "киборг" Леонид Чемоданов с лета 2014 года воевал в составе Добровольческого украинского Корпуса "Правый сектор" и получил ранения в боях под Донецким аэропортом.

"В Житомире не слышали о прямом запрете экстрадиции ветеранов в РФ и ее государства сателлиты", — прокомментировал данную новость адвокат.

По его словам, задержанному инкриминируют незаконный въезд на территорию Украины по другим документам 11 лет назад.

Напомним, что 17 мая в Латвии заочно приговорили наемника который воевал на Донбассе против ВСУ Бенеса Айо к 2,5 года тюремного заключения за призывы к ликвидации независимости страны.